Санкт-Петербург, , 06:20 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск к ООО «Ленгрупп», которое было поставщиком компьютерного оборудования по семи государственным контрактам. В числе заказчиков — российские школы. Иск о несостоятельности пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Региональный центр металлоконструкций» из Екатеринбурга поступило в суд еще 16 апреля 2021 года. Сумма претензий составляет 1 740 102,73 рубля.

В октябре 2020 года уральское предприятие выиграло иск у «Ленгрупп» о взыскании долга по договору от 25 марта 2017 года в размере 1 706 833 рублей 73 копеек, процентов за период с 1 июля 2017 года по 1 октября 2020 года в размере 393 846 рублей. Решение оспаривается в кассации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ленгрупп» было создано для производства компьютеров и периферийного оборудования в июне 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Сергей Бондаренко.

По открытым данным, «Ленгрупп» было поставщиком оборудования по семи госконтрактам на общую сумму более 5 млн рублей. Среди них — поставка принтеров, оборудования для обучения трудовым процессам и прочего оборудования в школы Санкт-Петербурга, Оренбургской, Мурманской, Тюменской, Вологодской областей.