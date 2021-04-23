Токио, , 06:12 — REGNUM Комитет экспертов при правительстве Японии одобрил план по введению режима чрезвычайной ситуации в четырех префектурах страны из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK.

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При этом министр возрождения экономики Японии Ясутоси Нисимура отметил, что властям страны необходимо принять срочные строгие меры, чтобы взять под контроль распространение опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Ожидается, что режим ЧС будет введен в префектурах Токио, Осака, Хиого и Киото с 24 апреля по 11 мая. При этом окончательное решение, вводить или не вводить ограничения, будет принято к вечеру 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что власти японских префектур Токио, Хиого, Киото и Осака намерены попросить владельцев баров, чтобы они приостановили свою работу. Также ожидается, что в этих регионах Японии введут запрет на проведение массовых мероприятий.

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