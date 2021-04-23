Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирской области стартовали весенние полевые работы. Аграрии приступили к закрытию влаги и боронованию многолетних трав, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

«На площади более 5000 гектаров хозяйствами Карасукского и Купинского районов произведена прибивка влаги, на площади 300 гектаров хозяйством Татарского района проведено раннее весеннее боронование многолетних трав. Предприятия степной зоны также в ближайшее время приступят к полевым работам», — рассказали в минсельхозе.

В министерстве отметили, что готовность новосибирских аграриев к проведению посевной в 2021 году существенно выше, чем в предыдущие годы. В хозяйствах есть весь требуемый запас семян. Минеральных удобрений закуплено 99 тысяч тонн — 95% от запланированного объема. С начала года приобретено 630 единиц техники и оборудования на сумму свыше 2,1 млрд рублей.