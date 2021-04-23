Владивосток, , 06:21 — REGNUM Самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 во Владивостоке, с 26 апреля прекратит приём новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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После санитарной обработки больница с 4 мая будет работать по своему профилю.

На данный момент в стационаре получают лечение 38 пациентов, из которых девять — в отделении реанимации и интенсивной терапии.

С 25 апреля 2020 года госпиталь принял 9102 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканская больница Коми завершила ковидную «вахту» — в медучреждении возобновилось плановое и экстренное лечение пациентов.