Токио, , 06:12 — REGNUM На юго-западном острове Кюсю с 11 по 17 мая пройдут совместные учения вооружённых сил Японии, США и Франции. Об этом со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси 23 апреля сообщает агентство Kyodo.

«Мы хотим укрепить японско-американско-французский альянс и повысить наши тактические оборонительные способности», — заявил Киси. По его словам, Франция также является союзником Японии, «разделяющим её видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Учения пройдут одновременно в трёх префектурах: Кагосима, Миядзаки и Нагасаки. Японию в числе других подразделений будет также представлять элитная амфибийная бригада быстрого реагирования морских сил самообороны. Подобные манёвры с участием США проводились уже трижды, но Франция будет участвовать в них впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Япония начали проработку возможности проведения совместных учений по обороне спорных островов Сенкаку от Китая.

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