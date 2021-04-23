Москва, , 05:57 — REGNUM Новые правила дорожного движения, касающиеся ряда неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей, подготовило МВД России. Об этом 23 апреля пишет «Коммерсантъ».

В случае принятия разработанного регламента водителей начнут штрафовать за использование шипованных покрышек в летние месяцы и нанесение защитных пленок на стекла фар, а также за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности.

Кроме того, документ относит к нарушениям ПДД поврежденный бампер или использование «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих за линию бампера, и ошибки неисправностей двигателя или автоматической коробки передач, которые сохраняются в памяти бортового компьютера.

В перечисленных случаях автомобилистов будут наказывать штрафами в размере от 500 рублей или лишением прав. По информации журналистов, новые правила могут ввести уже весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на установление Правил дорожного движения РФ (ПДД) федеральным законом. Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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