Новосибирск, , 05:57 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в марте 2021 года составил 435 924 пассажира. Это на 7,3% больше аналогичного показателя марта 2020 года, сообщается на сайте воздушной гавани.

Уточняется, что на внутрироссийских рейсах обслужено 408 601 пассажиров — на 30,6% больше показателя марта 2020 года, а на международных рейсах — 27 323 пассажиров.

Положительная динамика наблюдается и по внутрироссийским южным направлениям (+90,9%).

В «Толмачёво» отмечают, что рост стал возможным благодаря увеличению количества рейсов на направлениях Сочи, Краснодар, Симферополь, Анапа, а также из-за увеличения средней заполняемости рейсов.

Самыми динамичными направлениями марта 2021 года (по сравнению с мартом 2020 года) на внутрироссийских авиалиниях стали: Анапа (+235,3%), Сочи (+132,1%), Уфа (+130,6%), Краснодар (+84,1%), Казань (+74,3%), Новокузнецк (+64,3%), Омск (+49,5%) и Москва (+47,2%). Самыми популярными остаются Москва и Санкт-Петербург.