Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM На Сахалине выявлен первый случай заражения британским штамом коронавируса. Роспотребнадзор сообщил, что заболел турист, вернувшийся из Турции.

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Как пишет ИА Sakh.com со ссылкой на заместителя главы областного управления Роспотребнадзора Галину Ковтонюк, больной уже выздоровел. А ведомство пытается установить всех контактных лиц для недопущения распространения в островном регионе заболеваемости британским штамом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, факты инфицирования индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обладающим сразу двумя мутациями, не зафиксированы на территории России, 22 апреля заявил глава научной группы по разработке методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.