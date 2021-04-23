Москва, , 06:10 — REGNUM АК «Аэрофлот» недовольна системой распределения субсидий на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральную часть Росси, пишет «Интерфакс».

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«Не в упрек Минтрансу, а, наверное, скажем так, бюджетной политике: ежегодно мы запрашиваем один лимит, а получаем обычно в четыре раза меньше. В этом году дошли до того, что мы получили меньше других компаний. Как это произошло, вообще непонятно», — заявил директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов на совещании по авиаперевозкам в Совете Федерации 22 апреля.

Одна из главных проблем, по мнению Батанова, то, что субсидии поступают без предупреждения. Это приводит к тому, что компания вынуждена тут же открывать продажи, а люди бегут в кассы за льготными билетами, выстраиваются в длинные очереди, жгут костры.

«Мы не раз говорили о том, что деньги должны прийти и распределены быть, условно говоря, хотя бы за месяц до наступления периода продаж. Тем не менее, деньги мы получаем в самый неожиданный момент, то есть, они просто падают на голову без предупреждения. Например, в 2020 году. Мы все пошли праздновать Новый год ‑ и 31 декабря упал договор. А это значит, что ты немедленно должен открыть продажи, потому что когда деньги есть, а продажи нет — понятно, что депутаты начнут бить в колокола. В результате 2 января мы приняли решение открывать продажи, а костры все равно появились, несмотря ни на что», — пояснил Иван Батанов.

Руководитель добавил, что столпотворение за льготными билетами появляются также из-за того, что нет продаж в Интернете.

В этом году «Аэрофлот» распродал все льготные билеты на Дальний Восток за 11 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился с депутатским запросом к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос об изыскании дополнительных средств для субсидирования авиабилетов для дальневосточников.