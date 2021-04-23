23 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 09:44 — REGNUM В последнее время из разных уголков России доносятся сигналы SOS от экологов и общественности. То к Байкалу подберутся ушлые бизнесмены, то к озеру Баскунчак. Вот дошла очередь и до Телецкого озера — второго по величине бассейна пресной воды в России после Байкала.

Телецкое озеро © ИА REGNUM

28 апреля 2021 года в Турочакском районе Республики Алтай пройдут общественные слушания, на которые будет вынесен вопрос о добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади и строительстве здесь золотоизвлекательной фабрики. Общественность бьёт тревогу, заявляя, что это — «конец туризму и природе», напоминая, что Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

О планах золотодобытчика

ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» объявило о планах по строительству карьера по добыче руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади и строительстве золотоизвлекательной фабрики на месторождении. Участок, где планируется вести деятельность, находится на муниципальных землях Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай — в 8−9 км на юго-запад от села Артыбаш.

Добыча золота Iamgold

Слушания пройдут в здании администрации МО «Турочакский район» в селе Турочак в 10:00 по местному времени 28 апреля 2021 года.

Месторождение «Брекчия», которое планирует осваивать «Алтайская корона», находится на территории бассейна Верхней Оби в северо-восточной части Алтая, прилегающей к Телецкому озеру. Именно последний факт и встревожил общественность. Ведь ещё в ноябре 2019 года глава комитета по природопользованию заксобрания региона Владислав Рябченко на встрече с руководством Горно-Алтайской природоохранной прокуратуры отмечал, что золотодобыча загрязняет реки и мелкие ручейки, что ставит под угрозу экосистему Телецкого озера, считающегося жемчужиной Сибири.

Телецкое озеро Grozovsky

В 2019 году на программу реабилитации Телецкого озера и развитие прителецкой территории было выделено 600 млн рублей.

Более того, уже летом 2020 года Телецкое озеро, наряду с озером Байкал и рекой Волгой, вошло в указ президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». На этих трёх водных объектах было решено провести экологическое оздоровление.

Судьбу Телецкого озера, борьба за которое вышла на новый виток, активно обсуждают в соцсетях.

«Конец туризму и природе. Из Телецкого озера берет начало река Бия, она даёт начало Оби, и весь яд будет в Бийске, Барнауле и Новосибирске», — пишет на своей странице в соцсетях журналист Вадим Климов.

«Природа важнее золота!», «По моему глубокому убеждению, никакие материальные выгоды не могут быть основанием для уничтожения уникального природного чуда, коим является Горный Алтай, и Телецкое озеро особенно», «Нет ничего более золотого, чем окружающая нас природа», — возмущены жители России.

Телецкое озеро Робинзона

Также в сети интернет обнародована открытая петиция к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать «запрет на добычу золота близ объекта ЮНЕСКО — Телецкого озера». Под петицией оставили свои подписи уже свыше 25 тыс. человек.

Авторы отмечают, что, по их мнению, добыча золота вблизи озера «нанесет непоправимый вред экологической целостности Телецкой природной территории и послужит загрязнению рек Чуря, Пыжа, Бия», а эти реки, в свою очередь, «формируют водоток центра Сибири реки Обь, в бассейне которой проживают и пользуются водой, в том числе для питьевого водоснабжения, около 5 млн человек».

В обращении Союза по экологическому и социально-экономическому развитию Телецкой природной территории «Совет Телецкого озера» от марта 2021 года, адресованном главе Алтая Олегу Хорохордину, также отмечается, что добыча золота ставит под угрозу планы развития туризма в районе, идёт вразрез с выбранной и утвержденной на федеральном уровне стратегией развития республики и противоречит положениям генплана Артыбашского поселения, в рамках которого планируется «развивать территорию поселения как горно-климатический туристско-рекреационный кластер».

Телецкое озеро Фурс Любовь

Известно, что активисты в 2016—2017 годах неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой защитить озеро, но, несмотря на это, золотодобывающей компании осенью 2020 года продлили лицензию.

О золотодобытчике и его владельцах

Лицензию ГОА 00258 БР на разработку месторождений золота в Турочакском районе — рядом с Телецким озером — компания «Алтайская корона» получила ещё в ноябре 2005 года. В сводном государственном реестре участков недр и лицензий за фирмой числится действующая лицензия со сроком действия — до 31.12.2025 года. Последние дополнения (изменение) к лицензии территориальный орган Роснедр внёс 6 октября 2020 года, продлив срок действия еще на пять лет, хотя он заканчивался в декабре 2021 года. Площадь лицензионного участка — 7,8 кв. км.

В документах к общественным слушания «Алтайская корона» заявляет, что по итогам совещания с представителями правительства республики 14 ноября 2018 года для снижения негативного влияния на окружающую среду была «произведена смена технологии извлечения золота с кучного выщелачивания на гравитационно-флотационную технологию», а 9 февраля 2021 года схема переработки руды с применением гравитационно-флотационной технологии получила согласование ТКР Сибнедра.

Известно, что производительность проектируемой золотоизвлекательной фабрики должна составить 280 тыс. тонн руды в год. Проект строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) включает: рудо-сортировочный комплекс, главный корпус ЗИФ с приемным бункером, котельную, площадку сбора ТБО, водозабор из реки Чуря для производственного водоснабжения ЗИФ, очистные сооружения и насосные станции.

Выплавка золотого слитка Dan Brown

Остановимся подробнее на самом золотодобытчике.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» учреждено в августе 2004 года. С 2019 года прописано в селе Турочак, до этого числилось в Барнауле (Алтайский край). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Президент с 2014 года — Виталий Кудрявцев, вице-президент — Владимир Давыдов.

Кудрявцев является владельцем ряда активов в Санкт-Петербурге, а, помимо этого, данные Кудрявцева совпадали с данными общественного омбудсмена по вопросам налоговых и таможенных отношений уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.

Единственный владелец ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» — ОАО «Золотые активы» из Санкт-Петербурга. Последнее на сегодня является банкротом и числится в стадии ликвидации. На сегодня идёт распродажа активов этой компании. И оценщик уже определил стоимость доли в «Алтайской короне». Вероятно, её также попытаются продать с торгов, а наличие лицензии ценность актива повышает. Например, из отчета оценщика известно, что средняя себестоимость товарной продукции на «Брекчии» составляет 1938 руб/г (золото). В этом же документе отмечалось, что по ценам 2019 года «требуются капиталовложения для подготовки месторождения к разработке: 1319 млн рублей».

Рыночную стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» оценили в 25 398 000 рублей. На цену повлияла лицензия, её так и окрестили — основным активом ООО.

Скандалы

В ноябре 2019 года в арбитраже Республики Алтай слушалось весьма примечательное дело.

Кипрская фирма Bimba Management Limited потребовала исключить ОАО «Золотые активы» из состава участников ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона». Иск фирма проиграла, но из материалов дела следует, что ещё в 2014 году она была принята в число владельцев компании через увеличение уставного капитала с 10 тыс. рублей до 1,6 млн рублей, получив долю в 99,93%. Истец утверждал, что оплатил свой вклад.

Олег Хорохордин Kremlin.ru

Сделка о наращивании уставного капитала была оспорена в рамках банкротного дела «Золотых активов», потому кипрской фирме отказали и в удовлетворении второго иска.

Из материалов того же спора известно, что ещё в августе 2019 года единственный участник «Алтайской короны» принял решение «об освобождении от должности президента ООО ЗДК «Алтайская корона» Кудрявцева Виталия Олеговича и назначении на должность Полякова В. Ю». Но до сих пор в ЕГРЮЛ директором числится именно Кудрявцев. Как же так?

Позиция властей

В марте 2021 года глава региона Олег Хорохордин заявил, что правительство региона выступает против проекта, добавив, что «Телецкое озеро, нашу природную жемчужину, мы не можем поставить под угрозу загрязнения». Более того, он публично заявил, что после общественных слушаний планирует обратиться в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании.

До общественных слушаний осталось всего пять дней.