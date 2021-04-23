Лондон, , 05:41 — REGNUM Слепому пингвину помогли восстановить зрение специалисты-офтальмологи в британском зоопарке, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что пингвин Гумбольта по кличке Манч испытывал проблемы со зрением из-за катаракты. В связи с болезнью птица не могла поймать рыбу для собственного пропитания, поэтому специалисты зоопарка решили обратить к офтальмологам. Ветеринары обследовали животное и решили проводить операцию.

Отмечается, что это в зоопарке впервые провели операцию по удалению катаракты у пингвина. Спустя несколько недель после хирургического вмешательства Манча вернули к сородичам в колонию. Теперь ему потребуется некоторое время на восстановление.

При этом после операции Манч проводил время в компании самки Вёрли. Ветеринары считают, что ее присутствие помогло пингвину быстрее восстановиться после хирургического вмешательства.