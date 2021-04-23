Южно-Сахалинск, , 05:28 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая обвиняется в похищении восьмилетней девочки, убийстве и изнасиловании ребёнка. В ходе расследования одного уголовного дела стало известно о совершенных обвиняемым других жестоких преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие установило, что 45-летний житель Южно-Сахалинска и его 31-летняя супруга в июле 2020 года ехали на микроавтобусе и увидели одиноко идущую по обочине дороги восьмилетнюю девочку. Супруги предложили ребёнку помощь и она села в автомобиль. Но женщина с мужчиной не собирались доставлять девочку до места назначения. Вместо этого они отвезли её в лес в районе села Ожидаево. Пьяный мужчина изнасиловал девочку, а затем убил. Тело ребёнка обвиняемый бросил в речку и прикрыл растительностью.

В ходе расследования этого уголовного дела, выяснилось, что мужчина причастен к убийству гражданина Китая, изнасилованию и убийству женщины в 2001 году, а также к совершению развратных действий и изнасилованию 12-летней девочки в 2018 году.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». По версии следствия, в течение нескольких месяцев в 2019 году 42-летний житель села Образцово-Травино Камызякского района регулярно избивал ремнем и руками своих пятерых детей.