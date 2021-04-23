Москва, , 05:27 — REGNUM Действия первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза, 22 апреля заявил советник экс-президента СССР Михаила Горбачева бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

«Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке», — сказал политик в беседе с «Лента.Ру».

Мироненко вспомнил про встречу Горбачева и Кравчука в августе 1991 года накануне ГКЧП. По словам Мироненко, в ходе того разговора бывший президент Украины предупредил советского лидера о том, что не подпишет новое союзное соглашение ни при каких обстоятельствах.

«Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — считает он.

Политик полагает, что отказ Кравчука разрушил идею о дальнейшем существовании СССР из-за того, что союзное государство якобы не хотели видеть без Украины. По его мнению, если бы украинское руководство приняло решение о союзе, то остальные якобы тоже повели бы себя по-другому, включая и экс-президента РСФСР Бориса Ельцина.

«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие… Когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?», — добавил Мироненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Леонид Кравчук заявил, что Советский Союз можно было спасти от распада, превратив его из федеративного государства в конфедерацию. По его словам, такое предложение Михаилу Горбачеву сделал Борис Ельцин.

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