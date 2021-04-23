Якутск, , 05:31 — REGNUM В Якутию поступило с начала массовой иммунизации от коронавируса более 110 тыс. доз вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В медучреждения республики на 23 апреля было распределено 114 412 доз вакцины, использовано 90,6%.

Первым компонентом вакцины уже привились 103 081 человек, в том числе 25 039 пожилых жителей старше 60 лет.

Полный курс вакцинации прошли 57 418 человек, в том числе 13 320 пожилых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области несколько человек после вакцинации заболели COVID-19.