Москва, , 05:19 — REGNUM Россия предложила США взаимно гарантировать невмешательство во внутренние дела друг друга, сообщили 23 апреля в министерстве иностранных дел РФ.

Из сообщения следует, что речь идёт о том, чтобы восстановить каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

В частности, МИД России предложил заключить соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве и обменяться гарантиями о невмешательстве в суверенные дела.

В Москве рассчитывают, что стороны смогут достичь политической договоренности о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

Ранее ИА REGNUM сообщило о высылке американского посла Джона Салливана из России. В МИД РФ ему посоветовали проконсультироваться с руководством своей страны, чтобы выработать единую позицию американских властей по отношению к России.

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