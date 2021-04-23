Улан-Удэ, , 05:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 978. Об этом утром 23 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 682 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умер 831 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 308 больных. На амбулаторном лечении находятся 244 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 595 (+46) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 552 (-18) человек.

В реанимации остаются 52 пациента в тяжёлом состоянии (27 — старше 65 лет). В том числе 19 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,9% — из 447 перепрофилированных коек занято 308.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии летом 2021 года ожидают большого наплыва туристов. Этому способствовало в том числе то, что многие заграничные курорты из-за пандемии и ограничений оказались закрыты.

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