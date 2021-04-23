Тегеран, , 07:38 — REGNUM 22 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал устанавливать более совершенные центрифуги, используемые для обогащения урана, на ядерном объекте в Натанзе, который несколько недель назад подвергся акту саботажа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Исламская Республика Иран ранее проинформировала МАГАТЭ о своем решении установить более совершенные центрифуги в Натанзе, где произошёл взрыв в попытке подорвать процесс по обогащению урана.

Лоуренс Норман из Wall Street Journal сообщил в своем твиттере:

«Иран официально уведомляет о своих планах по расширению производства передовых центрифуг (IR-4) на заводе FEP в Натанзе. В результате, согласно обновлённым данным, страна намерена использовать следующие центрифуги для обогащения природного UF6 до 5%».

Американский журналист отметил:

«В общей сложности 6084 центрифуги IR-1 в 36 каскадах, 1044 центрифуги IR-2m в шести каскадах, 1044 центрифуги IR-4 в шести каскадах и 174 центрифуги IR-6 в одном каскаде».