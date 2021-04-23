Тегеран, , 07:43 — REGNUM 22 апреля иранское силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что в столкновениях с группой террористов, связанных с антиреволюционными вооруженными группировками, в уезде Мариван в западной провинции Курдистан были убиты два террориста. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель отдела по связям с общественностью штаба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хамзе Сайид аль-Шохада сообщил в своем заявлении, что местные силы вступили в столкновение с группой террористов, связанных с антиреволюционными вооруженными формированиями, в уезде Мариван, расположенном в западной провинции Курдистан.

Согласно данному заявлению, в ходе операции в 8:05 вечера по местному времени были ликвидированы два террористических элемента, несколько человек получили ранения, при этом остальные смогли скрыться с места происшествия. Кроме того, в ходе столкновений погибли двое военнослужащих КСИР.