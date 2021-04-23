Тегеран, , 07:49 — REGNUM Иранский фильм «Баллада о белой корове» режиссеров Марьям Могадам и Бехташа Санаеха будет показан на кинофестивале Tribeca в США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 апреля.

Синопсис «Баллады о белой корове» гласит: «Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что ее муж невиновен в преступлении, за которое его казнили, поэтому она начинает молчаливую борьбу против циничной системы ради себя и своей дочери».

В актерский состав вошли Марьям Могадам, Алиреза Сани Фар и Пурия Рахими Сэм. Это один из 66 фильмов, которые будут показаны на кинофестивале Tribeca в 2021 году.

Кинофестиваль Tribeca — это ежегодный кинофестиваль, организованный компанией Tribeca Enterprises. Он проходит каждую весну в Нью-Йорке, демонстрируя широкий спектр фильмов, эпизодов, бесед, музыки, игр и захватывающих программ.

Фестиваль пройдет с 9 по 20 июня 2021 года в Нью-Йорке.