Тегеран, , 07:53 — REGNUM Глава иранской команды изобретателей Амир Аббас Кушки заявил, что иранка Мобина Гази завоевала две медали на Всемирном инновационном турнире в Африке, что является огромным достижением страны в научно-исследовательской сфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 апреля.

Кушки также рассказал корреспонденту IRNA, что Гази удалось завоевать бронзовую медаль благодаря проекту под названием «Умная больница» на Всемирном инновационном турнире в Африке.

Согласно сообщению главы иранской команды, иранка также завоевала серебряную медаль на турнире с проектом «Интеллектуальный робот против коронавирусной инфекции».

Он отметил, что команда иранских изобретателей на мировых турнирах Tesla top innovations и соревнованиях ARCA в Хорватии завоевала серебряную медаль с инновациями, непосредственно связанными со сдерживанием пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).