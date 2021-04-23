Тегеран, , 07:55 — REGNUM 22 апреля пресс-секретарь иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Киануш Джаханпур заявил, что Иран получил 6-ю партию российской вакцины Sputnik V против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Он отметил, что 6-я партия вакцины «Спутник V» включает 100 000 доз. «До сих пор министерству было предоставлено в общей сложности 1,895 миллиона доз импортных вакцин, в том числе 420 000 доз российской вакцины Спутник V», — подчеркнул он.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что груз с вакцинами будет отправлен в Исламскую Республику рейсом авиакомпании Mahan Air 22 апреля. Джалали отметил, что нынешнее соглашение между Россией и Ираном включает в себя два миллиона доз, при этом Россия должна отправить оставшиеся дозы в ближайшее время.

Между тем министерство здравоохранения Ирана заявило, что 453 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 68 366. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.