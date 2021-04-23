Тегеран, , 08:00 — REGNUM 22 апреля министерство здравоохранения Ирана заявило, что 453 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 68 366. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С учётом 453 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 68 366, отметило министерство здравоохранения. Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 24 092 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом 3438 пациентов были госпитализированы.

В докладе подчеркивается, что 1 823 958 пациентов из общего числа 2 335 905 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Около 5038 других пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Министерство также сообщило, что к настоящему времени в Иране было проведено 14 854 140 обследований на выявление вируса.