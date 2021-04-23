Тегеран, , 08:03 — REGNUM 22 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что правительство мощно движется в правильном направлении, чтобы отстоять права иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Бесчеловечные и несправедливые санкции, введенные бывшим президентом США, действительно затронули все отрасли», — отметил президент на церемонии открытия сельскохозяйственных проектов на юго-востоке Ирана.

«Когда Исламская Республика станет свидетелем готовности другой стороны уважать её обязательства, тогда права народа будут возвращены их владельцам», — заявил Рухани. Кроме того, он высоко оценил усилия сотрудников МИД на переговорах в Вене по нарушению санкций.

Говоря об открытии ряда экономических проектов, президент отметил, что правительство вводит их в действие с прошлого года, чтобы дать миру понять, что санкции и давление не могут остановить рост и развитие Ирана.