Тегеран, , 08:07 — REGNUM 22 апреля министр иностранных дел Пакистана выразил обеспокоенность исламофобией, призвав исламские правительства выработать общую стратегию в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шах Махмуд Куреши выступил на собрании в пакистанском посольстве в Тегеране. Он рассказал о проведении плодотворных и конструктивных встреч с иранским президентом Хасаном Рухани и спикером парламента страны Мохаммедом Бакером Калибафом.

По словам Куреши, на встрече со спикером иранского парламента он выразил общую обеспокоенность двух стран эскалацией исламофобии на Западе, которая задевает чувства миллионов мусульман.

Министр подчеркнул, что Пакистан глубоко обеспокоен эскалацией антиисламских настроений в западных странах и экстремизмом в отношении мусульман, подчеркнув необходимость выработки совместной стратегии Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии по борьбе с ненавистью и оскорблением исламских святынь.

Далее он отметил, что спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф подчеркнул необходимость сотрудничества между парламентами двух стран в этой области.

Министр иностранных дел Пакистана заявил в ходе встречи, что предложил группе ученых двух стран сформулировать совместную стратегию по предотвращению исламофобии и злоупотреблений концепцией свободы выражения мнений на Западе.