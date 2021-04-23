Тегеран, , 08:11 — REGNUM 22 апреля официальные лица Зенджанского университета медицинских наук Ирана и Ноттингемского университета Малайзии провели виртуальные переговоры о предварительном заключении соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве в свете расширения академических отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны также приняли решение завершить работу над окончательным вариантом соглашения во время следующей встречи, отметив необходимость углубления двусторонних связей в академической сфере.

Иранский представитель Зенджанского университета медицинских наук рассказал корреспонденту IRNA, что у данного соглашения есть светлое будущее. Али-Реза Шогли отметил, что проведение таких встреч поможет устранить препятствия на пути двустороннего взаимодействия.

Данное высказывание было сделано в качестве примера реализации лозунга Верховного лидера Исламской революции на текущий иранский год (наступил 21 марта 2021 года) под названием «Производство: поддержка и устранение барьеров».