Москва, , 05:20 — REGNUM В пятницу, 23 апреля, в Москве будет облачно, кратковременный дождь, во второй половине дня местами гроза. Температура воздуха — +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 24 апреля в Москве облачно, дождь. Температура воздуха — +4…+6 °C.

Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +12…+17 °C днём и +2…+7 °C ночью, местами сильный дождь.

В субботу, 24 апреля, днём в столице ожидается +7…+9 °C, облачно, дождь. По области +5…+10 °C. Ночью в регионе ожидается −2…+3 °C, облачно с прояснениями, небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра.

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