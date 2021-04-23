Буэнос-Айрес, , 05:04 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки умерли 537 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Сообщается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу умерших пациентов за одни сутки. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Аргентине достигло 60 620 человек.

Также за 22 апреля в стране выявили еще 27 216 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 2 796 768 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 2 449 793 пациента. В настоящее время в Аргентине числятся 286 355 активных случаев заболевания COVID-19, из них 4791 пациент находится в реанимации.