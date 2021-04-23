Тегеран, , 08:20 — REGNUM 22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф выразил удовлетворение подписанием меморандума о сотрудничестве между Ираном и Пакистаном относительно создания совместных приграничных рынков, подчеркнув, что сотрудничество с соседними странами, в том числе с Пакистаном, является приоритетом политики Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в ходе своего визита в Тегеран встретился и посовещался со спикером иранского парламента Мохаммедом-Бакером Калибафом.

Калибаф выразил удовлетворение тесными двусторонними связями между Ираном и Пакистаном и заявил, что ключевой задачей Ирана является тесное сотрудничество со всеми соседними странами.

«Когда мы видим, что наши враги своим вмешательством разрушают наши глубокие и сердечные отношения, мы становимся более решительными для дальнейшего укрепления наших отношений», — отметил он.

Далее, выразив удовлетворение успехами двух стран в установлении прекрасных отношений, Калибаф заявил:

«Ранее на встрече с послом Исламской Республики Пакистан в Тегеране я подчеркивал необходимость дальнейшего расширения приграничного сотрудничества, торговли и создания совместных приграничных рынков».