Тегеран, , 08:22 — REGNUM 21 апреля иранский дипломат в Шанхае (Китай) назвал всеобъемлющую программу сотрудничества между Ираном и Китаем, подписанную во время недавнего визита министра иностранных дел КНР в Тегеран, возможностью для выхода на новый уровень двустороннего взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с президентом Шанхайской Международной ассоциации генеральный консул Ирана в Шанхае Рамазан Парваз охарактеризовал потенциал Международной ассоциации как мост между Ираном и Китаем в культурной, экономической, торговой и туристической сферах.

В ходе встречи было принято решение о том, что в ассоциации должно быть сформировано бюро Ирана. Также сторонами запланирован вебинар между ассоциацией и организацией малых и средних предприятий Ирана.

Как сообщает агентство IRNA, Шанхайская международная ассоциация МСП, насчитывающая 5000 членов в дополнение к Шанхайской метрополии, также охватывает провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.