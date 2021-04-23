Гавана, , 04:57 — REGNUM На Кубе в связи с гибелью президента Чада Идрисса Деби Итно объявили траур, который будет действовать 23 апреля с 06:00 до 12:00 по местному времени. Об этом 22 апреля сообщает газета Granma.

«Наш народ с глубоким сожалением узнал о смерти президента Республики Чад Идрисса Деби Итно, который поддерживал с Кубой отношения дружбы и уважения, способствовал укреплению отношений между обеими странами и развитию двустороннего сотрудничества», — говорится в указе президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Напомним, Деби Итно погиб 20 апреля, когда были объявлены окончательные итоги президентских выборов в Чаде, на которых он победил с 79,32% голосов. Он скончался вскоре после получения тяжёлого ранения в ходе боестолкновения, которое произошло между правительственными подразделениями и группировкой вооружённой оппозиции «Фронт за перемены и согласие в Чаде».

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности президента Республики Чад после гибели избранного лидера страны Идрисса Деби Итно стал его сын — генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно — являющийся главой переходного военного совета.

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