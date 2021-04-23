Москва, , 04:47 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко продолжались почти четыре часа, сообщил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главным образом, по его словам, лидеры двух стран обсуждали вопросы экономического взаимодействия между странами.

«Промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях», — перечислил Песков.

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко подвели итоги работы, проделанной правительствами стран по линии профильных ведомств на предыдущем этапе. Песков отметил, что во время переговоров российский лидер периодически связывался с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

По завершении переговоров Александр Лукашенко вылетел в Минск.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что переговоры президентов России и Белоруссии могут продолжаться несколько часов.

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