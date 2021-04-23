Сеул, , 04:45 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 797 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 758 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за границы. Уже на протяжении трех дней подряд в Южной Корее фиксируют рост заболеваемости COVID-19. При этом не отслеживаемые источники распространения вируса составляют около 29% от всех случаев, выявленных за последние две недели.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 117 458. Также за минувшие сутки в стране умерли три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1811 человек.