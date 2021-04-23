Гавана, , 04:35 — REGNUM Кубинские власти приняли почти 700 тонн груза с российской помощью в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) под эгидой ООН, сообщили 22 апреля в посольстве России в Гаване.

«Эта поддержка дружественного кубинского народа очень важна как в условиях пандемии COVID-19, так и в ситуации, усугубляемой беспрецедентным усилением экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Острова свободы», — сказал российский посол Андрей Гуськов на церемонии передачи груза.

Россия предоставила Кубе 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на общую сумму порядка $1 млн (75 млн рублей). Продукты будут распределены среди 77 тысяч жителей острова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кубе выявили 1006 зараженных коронавирусом нового типа. Таким образом, к настоящему времени общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 96 760.

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