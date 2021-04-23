Абу-Даби, , 04:36 — REGNUM Власти Абу-Даби с 25 апреля освобождают жителей России, Таджикистана и Узбекистана от прохождения обязательного 10-дневного карантина после прилёта в столицу Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЕ). Обновлённый список стран, на которых распространяется данное правило, вечером 22 апреля опубликовал Департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

В настоящее время в так называемом «зелёном списке» ОАЭ находятся более 20 стран, в их числе Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Португалия, Швейцария и Япония.

Отмечается, что у прибывающих в Абу-Даби российских граждан будет требоваться справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, выданная в пределах 96 часов до прилёта, и браться повторный тест в аэропорту. Также в ОАЭ за отсутствие маски предусмотрен штраф в размере три тысячи дирхамов (около 60 тысяч рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Абу-Даби (ОАЭ) обновили правила приёма иностранных туристов — для граждан, приезжающих из других стран, срок карантина по коронавирусу сокращён с 14 до 10 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абу-Даби смягчили условия по приёму туристов из России