Москва, , 04:31 — REGNUM Факты инфицирования индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обладающим сразу двумя мутациями, не зафиксированы на территории России, 22 апреля заявил глава научной группы по разработке методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено», — сказал ученый, слова которого приводит ТАСС.

Однако, как отметил Хафизов, эти мутации были обнаружены по отдельности в других вариантах SARS-CoV-2, случаи заражения которыми уже зарегистрированы в РФ.

«Ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля индийский штамм SARS-CoV-2 с двойной мутацией обнаружили в США специалисты Стэнфордского университета. 19 апреля власти Южной Корее заявили о первых случаях заражения индийским вариантом коронавируса на территории республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее выявили «индийский» штамм коронавируса