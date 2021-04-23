Магадан, , 04:29 — REGNUM Спасатели предупредили, что 23−24 апреля окрестностях Магадана ожидается сход лавин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: В Красноярском крае сохраняется опасность схода лавин

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе автотранспорта и жизнедеятельности населения, повреждением строений, травматизмом и гибелью людей, травматизмом спортсменов, туристов, охотников», — пояснили специалисты.

Горожан просят соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края 21−23 апреля лавиноопасно.