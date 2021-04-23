Пекин, , 04:13 — REGNUM Полиция Китая с начала года арестовала более 700 подозреваемых по более чем 600 делам, связанным с порнографией и незаконными публикациями, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности, в ходе ряда связанных с этим операций полиция эффективно пресекла незаконную информацию и публикации, содержащие порнографию, насилие и суеверия.

Офицеры быстро реагировали на сообщения о детской порнографии, проводя тщательные расследования, чтобы эффективно защитить физическое и психическое здоровье подростков и детей.

Органы общественной безопасности будут в полной мере выполнять свои функции по пресечению незаконной и вредной издательской деятельности в соответствии с законом, заявили полицейские.