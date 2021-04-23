Пекин, , 04:10 — REGNUM В 2020 году в Китае было зарегистрировано до 405 тыс. патентных операций, что примерно в 2,8 раза больше объема конца 12-й пятилетки (2011−2015 годы), сообщает 22 апреля агентство Синьхуа, сообщил в четверг официальный представитель

По данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая (NIPA), патентные операции включают передачу патента, лицензию и залог.

NIPA пытается культивировать «дружественную экосистему» для поддержки патентных операций страны и использования инновационных достижений, сказал официальный представитель NIPA Лэй Сяоюнь во время конференции, посвященной высококачественному развитию прав интеллектуальной собственности.

Китай совершенствует систему обслуживания патентных операций, чтобы повысить эффективность использования прав интеллектуальной собственности, а также промышленной трансформации и модернизации, добавил он.