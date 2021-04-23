Москва, , 04:07 — REGNUM Большинство сотрудников чешского посольства в Москве являлись гражданами России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля в эфире Первого канала.

«Значительную, большую часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», — сообщила она.

Вместе с тем представитель ведомства отметила, что в российском посольстве в Праге наблюдается обратная ситуация.

«Мы никогда не нанимали. Это не в практике российской дипломатической службы, на месте принятых граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, (нанимать) в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала» — добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что чешские власти зря заявили о «паритете» в составах посольств, поскольку получили то, что им не могло присниться в «страшном сне».

«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных, диковатых заявлений они произнесли слово «паритет». Ну паритет так паритет!» — сказала представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что Чехия решила сократить численность сотрудников посольства России в Праге до семи дипломатов и 25 служащих.

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