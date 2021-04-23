Москва, , 04:04 — REGNUM В Москве 22 апреля между ДОМ. РФ, Корпорацией развития развития Сахалина и правительством области было подписано соглашение о реализации проектов жилищного строительства с применением механизма инфраструктурных облигаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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В Южно-Сахалинске с помощью инфраструктурных кредитов планируют застроить участок площадью 150 га и ввести 800 тыс. кв. метров жилья.

«В островном регионе разворачивается масштабное строительство жилья и современных социальных объектов. Сотрудничество с ДОМ. РФ позволит быстрее добиться нашей цели — сделать города Сахалинской области более удобными для жителей и гостей», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Сахалин станет одним из пилотных проектов, где будут применены новые схемы инфраструктурных кредитов, о которых в своём послании Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья готовят проекты, под которые планируют получить бюджетный инфраструктурные кредит по ставке не более 3% годовых.