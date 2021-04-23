Москва, , 07:52 — REGNUM В Нагорном Карабахе в полевых госпиталях Министерства обороны России, развёрнутых в городах Степанакерт и Мардакерт, помощь от медиков российского миротворческого контингента получили более 1300 жителей. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего с начала работы госпиталя более 1300 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе около 200 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многофункциональные врачебные бригады также выезжают для оказания поликлинической помощи в отдаленные населённые пункты региона.

По словам начальника медицинского отряда специального назначения №2, дислоцированного в городе Мардакерт, майора медицинской службы Дмитрия Наумова, местные жители чаще всего обращаются с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и заболевания костного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, четырнадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 200 тонн гуманитарного груза.

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