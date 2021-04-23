Пекин, , 03:59 — REGNUM Китай будет укреплять коммуникацию и обмены в области «зеленых финансов» со странами по всему миру для совместного содействия «зеленому развитию», заявил во официальный представитель центрального банка Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Азия обладает широким консенсусом в отношении «зеленой трансформации» экономики, а крупнейшие азиатские экономики предприняли позитивные действия в этом отношении, заявил управляющий Народным банком Китая И Ган на суб-форуме ежегодной Боаосского Азиатского Форума.

Укрепление международного сотрудничества будет способствовать совместному содействию развитию зеленого финансирования в Азии, добавил И.

С точки зрения банка, необходимо продолжить выполнение двух основных задач-внедрения принципов зеленых инвестиций и укрепления потенциала для «зеленого развития» по различным каналам, отметил он.