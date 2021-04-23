Москва, , 03:57 — REGNUM Более 1300 жителей Нагорного Карабаха получили медицинскую помощь в полевых госпиталях Минобороны России, развёрнутых в регионе в рамках осуществления миротворческой миссии. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Военные медики работают с населением как в стационарных учреждениях, так и во время выезда в отдаленные населенные пункты. Среди получивших медицинскую помощь много детей — около 200 человек, пояснили в Минобороны.

«Основные патологии с которыми обращаются местные жители — это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания костного аппарата», — прокомментировал ход работ начальник медицинского отряда специального назначения № 2, майор медицинской службы Дмитрий Наумов.

Отмечается, что в составе подразделений работают более 60 медицинских специалистов — военных хирургов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов и других профильных специалистов. Полевые госпитали оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, размещение миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта предусмотрено соглашением по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанном 9 ноября 2020 года президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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