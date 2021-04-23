Хабаровск, , 03:54 — REGNUM Научный работник из Санкт-Петербурга Ольга Якубович в 2020 году взяла с друзьями дальневосточные гектары в селе Аян Хабаровского края. Уже они разработали туристические маршруты, планируют обустроить информационный центр для природно-познавательного туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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«Село Аян находится практически в центре огромного заповедника с девственно чистой природой на побережье Охотского моря. Здесь идеальное место для комплексного туристического проекта, насколько тут красиво. С друзьями намерены создать здесь новую точку для экотуризма», — рассказала Ольга Якубович.

Участники программы взяли два участка — 6 га. Провели исследование территории, определили химический состав вод из ручьев, описали флору, собрали минералогическую коллекцию и разработали маршруты для хайкинга (поход выходного дня). Кроме того, единомышленники расчистили территорию участка.

За время действия программы «дальневосточный гектар» землю на Дальнем Востоке взяли более 91 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону правительство РФ внесло в Госдуму.