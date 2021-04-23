Москва, , 03:51 — REGNUM Арбитраж Москвы решает финансовый спор между АО «Капитальные активы», которому принадлежит доля в АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым. С последнего требуют возврата 88,3 млн рублей. Заседание, назначенное на 22 апреля 2021 года, не состоялось, слушания перенесены из-за неявки стороны. Дата следующего заседания пока неизвестна, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, летом 2020 года Газизова назначили на место директора «Спартака», но уже в декабре он пост покинул. В марте 2021 года стало известно о назначении Шамиля Газизова директором футбольного клубу «Уфа», которым он руководил ранее.

Иск акционера московского клуба поступил в арбитраж Москвы 11 марта 2021 года и только 29 марта его приняла судья Большебратская (после устранения недочетов). Соответчиком по делу является и сам клуб. Третьими лицами в нём проходят председатель совета директоров Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын.

В деле речь идёт «о признании недействительными решения, дополнительного соглашения и о взыскании денежных средств». Сумма иска — 88 343 436,25 рубля. Из открытых источников известно, что акционер не согласен с решением совета директоров, которым Федуну разрешили единолично определить условия расторжения контракта с Газизовым, а также истец выступил против дополнения к трудовому контракту, по которому бывшему директору выплатили выходное пособие. И, наконец, третье требование — возврат выплаченных средств.

Перед заседанием 22 апреля 2021 года Шамиль Газизов подал возражения относительно рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле. В итоге на заседание ни одна из сторон не явилась и слушания перенесли.