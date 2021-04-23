Пекин, , 03:46 — REGNUM По данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), в первом квартале в отрасли гражданской авиации Китая наблюдалось непрерывное восстановление основных показателей, сообщает агентство Синьхуа.

В первом квартале текущего года общий грузооборот отрасли гражданской авиации страны составил 20,3 млрд тонно-километров, что на 22,8% больше, чем в прошлом году, свидетельствует статистика CAAC.

За тот же период китайская гражданская авиация обработала в общей сложности 102 млн пассажирских рейсов и 1,78 млн тонн грузов, что соответственно на 37,5% и 28,7% больше, чем в прошлом году.

В первом квартале было зарегистрировано около 1,05 млн перелетов, что на 23,7% больше, чем в прошлом году. В марте количество внутренних пассажирских авиаперевозок достигло 47,68 млн, превысив уровень аналогичного периода 2019 года.

Китайские власти в сфере гражданской авиации и отраслевые игроки предприняли согласованные усилия для ускорения восстановления и поддержания роста сектора, который сильно пострадал от пандемии COVID-19.

По данным администрации, давление на авиационную промышленность сохраняется из-за спорадических случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях Китая и сложной глобальной пандемической ситуации.