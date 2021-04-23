Москва, , 03:45 — REGNUM Перейти к упрощённому порядку назначения пенсий по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера предложили в министерстве труда и социальной защиты населения России Соответствующий законопроект ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство планирует внести поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Если в действующей редакции документа для получения пенсии гражданам этой категории необходимо подтверждать свой статус и место проживания самостоятельно, то предложенные поправки позволят назначать пенсию на основании сведений из списка, составляемого специализированным федеральным агентством.

В случаях, когда национальность граждан не указана, можно будет предоставить справку от общины коренных малочисленных народов или местной администрации

Список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России формирует и ведёт Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Для включения в него необходимо обратиться в местные органы власти и предоставить данные в соответствии с действующим порядком.

Ранее правительство России утвердило программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике.

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