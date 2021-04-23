Лима, , 03:46 — REGNUM Власти Перу считают высказывания зарубежных политиков о поддержке определённых кандидатов, предшествующие второму туру президентских выборов, вмешательством во внутренние дела страны. Об этом МИД Перу 22 апреля заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Министерство иностранных дел выражает озабоченность по поводу того, что иностранцы высказывают своё мнение о выборах в Перу, что является явным вмешательством во внутренние дела», — говорится в сообщении. По заявлению внешнеполитического ведомства, «долг каждого — сохранить право граждан на свободное и суверенное участие 6 июня во втором туре выборов».

Напомним, что ранее бывшие главы двух государств — Боливии, Эво Моралес и Уругвая, Хорхе Мухика — заявили, что поддерживают вышедшего во второй тур президентских выборов в Перу кандидата от леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо. Его соперником по итогам состоявшегося 11 апреля первого тура является Кейко Фухимори из правой партии «Народная сила».

Как сообщало ИА REGNUM, по опубликованным во Франции накануне выборов в Перу прогнозам, кандидат от левой партии, прошедший во второй тур, даже не попал в первую пятёрку.

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