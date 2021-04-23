Оттава, , 03:41 — REGNUM Власти Канады ввели временный запрет на пассажирские авиаперевозки с Индией и Пакистаном из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах, заявил глава канадского минтранса Омар Альгабра в ходе пресс-конференции.

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«Большое число заболевших COVID-19 выявляется среди пассажиров, прибывающих из Индии и Пакистана. Министерство транспорта Канады издало распоряжении о приостановке пассажирских авиаперевозок из этих стран», — заявил он.

Запрет вводится на срок 30 дней. При этом в минздраве Канады отметили, что приостановка авиасообщения поможет ведомству получить больше данных о эпидемиологической обстановке в Индии и Пакистане. Также отмечалось, что Канада продолжит проверять всех прибывающих на территорию страны на наличие коронавирусной инфекции.