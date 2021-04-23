Пекин, , 03:39 — REGNUM Доходы Китая от гербового сбора выросли на 69,3% в годовом исчислении до 130,1 млрд юаней (около $20 млрд) в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства финансов, доходы от гербовых сборов биржевой торговли выросли на 94,2% по сравнению с прошлым годом и составили 88 млрд юаней. Это свидетельствует об активной торговле на бурно развивающемся рынке капитала страны.

Налоговые доходы страны выросли на 24,2% в годовом исчислении и превысили 5,71 трлн юаней за тот же период, в то время как налоговые расходы составили почти 5,87 трлн юаней, что на 6,2% больше в годовом исчислении.